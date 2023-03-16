Тайна закрытия спектакля с Хаматовой в Риге: неожиданная причина

Две недели назад в Риге разразился скандал: закрыли спектакль по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» с участием Чулпан Хаматовой. Вокруг этого события ходит множество слухов. Говорят, что постановка получилась очень крутой: во-первых, кроме Хаматовой, в ней был задействован знаменитый в Латвии актер Гундара Аболиньш, во-вторых, режиссер Улдис Тиронс считается опытным.

Наконец, главной фишкой спектакля стала режиссерская находка – актеры говорят на трех языках: русском, латышском и украинском. Именно это, как оказалось, и погубило спектакль. Украинская сторона оказалась настолько против того, чтобы Гоголя играли на украинском (а на этом языке была поставлена большая часть пьесы), что разразился чуть ли не международный скандал.

Художественный руководитель Нового Рижского театра – Алвис Херманис - попытался решить проблему, предложив заменить украинский латышским, - об этом рассказал источник в Риге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».