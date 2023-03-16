Клава Кока в прозрачном халате засветила свои «сдобные булочки»: повернулась тылом к народу

На побережье Клава запечатлелась в прозрачном халате. Она решила позагорать прям у причала. Певица обнажила свои формы в купальнике. Она повернулась к камере своей пятой точкой. Блондинка продемонстрировала свои женственные изгибы тела. Кока заявила, что выложит более откровенные фото, если ее осыпят лайками.

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