Клава Кока в прозрачном халате засветила свои «сдобные булочки»: повернулась тылом к народу

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она выпустила несколько хитов и стала одной из самых известных молодых исполнительниц. Певица регулярно дает концерты и снимается в шоу. Каждый раз она до мелочей продумывает свои образы. 16 марта артистка приехала в Таиланд. Она решила подразнить фанатов пикантными кадрами.
На побережье Клава запечатлелась в прозрачном халате. Она решила позагорать прям у причала. Певица обнажила свои формы в купальнике. Она повернулась к камере своей пятой точкой. Блондинка продемонстрировала свои женственные изгибы тела. Кока заявила, что выложит более откровенные фото, если ее осыпят лайками.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Ее осыпали комплиментами. Певица не скрывает, что ищет себе жениха. «Наша красотка», «Формы всем на зависть», «Тут худеть не стоит», «Какая чаровница», «Эти сладкие булочки вызывают аппетит», «Все уже прилипли к экранам», «Солнышко обласкало», — стали писать подписчики.