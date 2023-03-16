Роскомнадзор разблокировал западный музыкальный портал Last.fm

16 марта Роскомнадзор разблокировал британский музыкальный портал Last.fm для российских пользователей Интернета - после того, как сайт удалил запрещенную информацию.

«Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации сервиса требования удалить материалы, которые содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооруженные Силы Российской Федерации. Администрация сервиса игнорировала требования, запрещенные материалы оставались в доступе. Это стало основанием для блокировки сайта и мобильных приложений на территории РФ. После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент», - пояснили в ведомстве.

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После того, как специалисты Роскомнадзора проверили факт удаления противоправного контента, блокировка была снята. Портал Last.fm и его мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей.