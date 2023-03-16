Иначе морили голодом: как правильно ели наложницы султана в гареме - за ними следили

В Османской империи столовых приборов не было, это доказанный факт. Но создатели «Великолепного века» все приукрасили.

Мало того, что главные герои в сериале ели ложками и вилками, так они еще сидели за столом на стульях. Такой роскоши тоже не существовало в те времена.

В реальной жизни питались все пальцами, но свой этикет у османов все же был. Наложницам в гареме разрешалось прикасаться к еде тремя пальцами правой руки, так как левая считалась нечистой.

Еду нужно было подносить ко рту грациозно, а после трапезы руки тщательно помыть.

Если рабыня не следовала данным правилам - ее наказывали. Девушку могли морить голодом до тех пор, пока не научится.

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