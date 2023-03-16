Придется раскошелиться на 30 тысяч рублей: в России могут ввести новый штраф для водителей

С каждым годом увеличивается количество водителей. За нарушителями на дорогах следят с помощью камер, а иногда и с помощью дронов. Также появляются новы штрафы. Не так давно камеры стали фиксировать тех водителей, которые выбрасывают мусор из машины на проезжую часть.

А теперь московские депутаты предлагают наделить регионы правом самостоятельно определять штрафы для водителей, нарушающих тишину в ночное время.