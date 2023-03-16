Придется раскошелиться на 30 тысяч рублей: в России могут ввести новый штраф для водителей

Водитель

Фото: Global Look Press

За нарушение тишины в ночное время могут начать штрафовать. Разрабатывается проект федерального закона.

С каждым годом увеличивается количество водителей. За нарушителями на дорогах следят с помощью камер, а иногда и с помощью дронов. Также появляются новы штрафы. Не так давно камеры стали фиксировать тех водителей, которые выбрасывают мусор из машины на проезжую часть.

А теперь московские депутаты предлагают наделить регионы правом самостоятельно определять штрафы для водителей, нарушающих тишину в ночное время.

Отмечается, что сумма штрафа может быть внушительной от 5 до 30 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовала «Парламентская газета».

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«Проектом федерального закона предлагается предоставить субъектам РФ возможность самостоятельно устанавливать административную ответственность в виде штрафа для недобросовестных водителей за нарушение тишины в ночное время», — приводит портал сообщение Московской городской Думы.

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