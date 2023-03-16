«Народ вывалил на улицы в полном счастии»: Нетребко в струящемся платье похвасталась жизнью в Токио

На этот раз Анна приехала в Японию. Там она выступила на публике. А вот свободное время певица успевает посвящать прогулкам. С ней в Токио находится сын Тьяго. Она решила прогуляться по городу. Артистка облачилась в струящееся платье с принтом бабочек. Нетребко скрыла изъяны фигуры. Она даже устроила танцы на улице.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».