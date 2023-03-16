«Народ вывалил на улицы в полном счастии»: Нетребко в струящемся платье похвасталась жизнью в Токио

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир благодаря своему вокальному таланту. Оперная дива каждый год гастролирует. Она лишь в Москву перестала ездить в прошлом году. Артистка не скрывает, что с ней перестали сотрудничать некоторые театры, но она не перестает давать концерты.
На этот раз Анна приехала в Японию. Там она выступила на публике. А вот свободное время певица успевает посвящать прогулкам. С ней в Токио находится сын Тьяго. Она решила прогуляться по городу. Артистка облачилась в струящееся платье с принтом бабочек. Нетребко скрыла изъяны фигуры. Она даже устроила танцы на улице.
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«В Токио в парке Уэно зацвела Сакура! На целых 2 недели раньше! Нам повезло! Народ вывалил на улицы в полном счастии. Для японцев это время особенное, благостное. У нас тоже настрой на подьеме!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие поразились кадрам, которые она выложила. «Платье перекликается с весной в Токио!», «Изысканный шик», «Какое платьице! Как тебе идет!», «Счастье передается нам», — стали писать в Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды