«Насколько же я жестокий человек»: Баста принес публичные извинения

14 марта в YouTube вышел новый выпуск шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Гостем выступил популярный блогер Дима Масленников. Но, судя по комментариям, видео зрителям не понравилось, и виноват в этом ведущий, а не гость.

Спустя два дня после выхода шоу Василий Вакуленко (он же Баста) записал и выложил в соцсети видеообращение по этому поводу.

«Друзья, вы пишите о том, что я перебивал его (Масленникова, - Прим. авт.) постоянно и не давал ему говорить, давил на него и вел себя по-хамски, - констатировал 42-летний рэпер с печальным лицом. – Дима, прости меня, пожалуйста. Я только сейчас осознал, насколько же я жестокий, черствый и очень непрофессиональный человек».

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В качестве попытки исправить ситуацию Баста предложил блогеру переснять выпуск «Вопрос ребром», чтобы в новой версии говорил только гость.