Похудел до 50 кг: последние новости о Романе Костомарове на 16 марта

Звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров продолжает находиться в одной из московских больниц. По последней информации, фигуриста вывели из искусственной комы, он уже может чуть-чуть разговаривать.

Но общее состояние спортсмена оставляет желать лучшего. Источники в больнице утверждают, что Костомаров похудел до 50 кг при росте 182 сантиметра.

Питаться самостоятельно он пока не может. Еду Роман получает через трубку.

С момента госпитализации Романа прошло 65 дней…

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