Севастьянова на пляже сверкнула «ложбинкой греха»: ткань сползла вниз, а камера включена

Каролина Севастьянова давно стала известной. Она всю юность участвовала в соревнованиях по художественной гимнастике и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка завершила карьеру. А в прошлом году она приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Количество ее поклонников увеличилось, а Анатолий Цой даж проявлял к ней знаки внимания.
Теперь Каролина много путешествует. Она рассталась с бойфрендом и еще чаще стала делится пикантными фото. Гимнастка обладает точеной фигурой, которую не скрывает. На этот раз она приехала в Дубай, где успевает веселится и отдыхать.
16 марта Севастьянова отметилась на пляже. Она в леопардовом купальнике красовалась на шезлонге. Шифоновая туника сползла, оголив «ложбинку греха».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Соблазнительные кадры многих взбудоражили. «Какая вы шикарная», «Грудь вышла на первый план», «Ох, какая впадинка», «Класс, что за прелесть», «Фигура у вас идеальная», «Ну что за красота», — стали писать подписчики.