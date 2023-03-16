Севастьянова на пляже сверкнула «ложбинкой греха»: ткань сползла вниз, а камера включена

Теперь Каролина много путешествует. Она рассталась с бойфрендом и еще чаще стала делится пикантными фото. Гимнастка обладает точеной фигурой, которую не скрывает. На этот раз она приехала в Дубай, где успевает веселится и отдыхать.

16 марта Севастьянова отметилась на пляже. Она в леопардовом купальнике красовалась на шезлонге. Шифоновая туника сползла, оголив «ложбинку греха».

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