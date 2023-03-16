«Ужасно жалко»: Рудковская заступилась за темнокожую русалочку из нового фильма Disney

Российский продюсер Яна Рудковская вступилась за американскую певицу Холли Бейли, сыгравшую русалочку Ариэль в новом фильме от Disney. Трейлер картины, вышедший 13 марта, получил рекордные 800 тысяч дизлайков за три дня – так зрители по всему миру протестуют против того, что героиня сказки вдруг стала темнокожей.

«Все это на фоне того, что этот несчастный фильм и эту несчастную девочку оскорбляют уже больше года, - пишет Рудковская в Telegram. - Сейчас Холли Бейли 22 года. Сниматься в «Русалочке» она начала, кажется, в 19. То есть, уже три года подросток, превращающийся в молодую женщину, испытывает травлю, колоссальное давление, хейт».

«Я работаю с детьми и подростками, я знаю, как легко посеять в них зерно сомнения в себе! Как тяжело сказывается на них буллинг, как может надломить их агрессия толпы. Мне ужасно жалко эту актрису. Что бы ни говорили про неприятие Хавьера в роли отца, некрасивых Себастьяна и Флаундера (краба и рыбы, ну серьезно?), все понимают, что главная претензия - это то, что у сказочного существа Русалочки не белая кожа и не красные волосы».

«Для России не актуальны проблемы афроамериканцев, но чисто по-человечески: это мультик для детей. Для девочек. Разве темнокожие девочки не хотят увидеть мультик с кем-то, кто похож цветом кожи на них? Разве они не хотят смотреть сказку про принцессу и ассоциировать ее с собой? При чем тут вообще оскорбленные взрослые, если речь о детях?»