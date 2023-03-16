Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, как брала кредит в банке и чем это закончилось

Певица Татьяна Котова, экс-солистка известной группы «ВИА Гра», давно выбрала вариант самопродюсирования: экономическое образование позволяет ей блестяще руководить несколькими бизнес-проектами. Татьяна успевает и заниматься творчеством, и развивать бизнес, при этом она не боится брать кредиты в банках, если это необходимо. Когда артистке понадобились дополнительные средства для расширения складских и производственных помещений, она просчитала все варианты, составила сметы и взяла ссуду.

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«Сумму предстояло брать серьезную, несколько десятков миллионов рублей. Многие отговаривали, мол, довольствуйся тем, что уже создала. Но я привыкла всегда стремиться к большему. Рискнула, взяла кредит», - приводит слова экс-«ВИА Гры» издание «РИА ФАН».

Татьяна добавила: поначалу погашать кредит было нелегко, но ситуация быстро выровнялась благодаря четкой работе команды: