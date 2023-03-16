СМИ: Роман Костомаров начал кричать на жену: его психологическое состояние внушает опасение

Медики всерьез опасаются за психологическое состояние фигуриста Романа Костомарова. Как рассказывает источник, спортсмен находился неподвижным настолько долго, что у него образовались пролежни, причиняющие сильные боли. Не в силах выдерживать постоянную боль, Роман срывается на жену Оксану Домнину, которая почти постоянно находится в его палате: кричит, что она не слышит его, не понимает.
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«Роман жалуется на боли в области ягодиц, это место наиболее плотного контакта тела с поверхностью кровати», — приводит слова источника телеканал «360» со ссылкой на Prozvezd.info.