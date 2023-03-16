«Ох и вид»: Семенович в купальнике блеснула своими «сдобными» формами прямо в бассейне за завтраком

Весной Анна отметила день рождения. Теперь она решила устроить отпуск. Певица приехала на Мальдивы. Она взяла с собой не только платья, но и купальники. Артистка запустила свой бренд белья для женщин с формами.

Утром 16 марта Семенович решила позавтракать в бассейне. Она обнажила свое роскошное декольте. Певица в купальнике в цветочек оголила шаровидную грудь. Звезда не скрыла свои прелести.

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