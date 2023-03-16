«Ох и вид»: Семенович в купальнике блеснула своими «сдобными» формами прямо в бассейне за завтраком

Анна Семенович уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она была частью группы «Блестящие». Теперь певица уже выступает со своими хитами. Она регулярно проводит время на светских раутах и премиях. Артистка обладает нестандартной фигурой. Однако она научилась выгодно подчеркивать свои достоинства.
Весной Анна отметила день рождения. Теперь она решила устроить отпуск. Певица приехала на Мальдивы. Она взяла с собой не только платья, но и купальники. Артистка запустила свой бренд белья для женщин с формами.
Утром 16 марта Семенович решила позавтракать в бассейне. Она обнажила свое роскошное декольте. Певица в купальнике в цветочек оголила шаровидную грудь. Звезда не скрыла свои прелести.
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«У кого — то завтрак в постель, а у меня завтрак в бассейн. Теперь думаю, что когда вернусь домой, буду завтракать в ванной», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 43 года. Многие отметили, что она постройнела. «Шикарный вид, шикарный завтрак, шикарная Анна», «Что с фигурой?», «Грудь затмевает все», «Ох и вид», — стали писать подписчики.