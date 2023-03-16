Инсайдер рассказал, почему Джастин Бибер не комментирует конфликт жены с Селеной Гомес

Казалось бы, все уже давно забыли о конфликте певицы Селены Гомес и модели Хейли Болдуин. Для тех, кто реально забыл, напомним, что первая долгое время встречалась с Джастином Бибером, а вторая в итоге вышла за него замуж и стала объектом ненависти фанатов «бывшей».
Но в 2023 году пламя хейта разгорелось вновь. Хейли опубликовала в соцсетях некое видео, которое поклонники расценили как издевательство над внешностью Селены. Теперь в действиях двух звезд постоянно ищут намеки на их возрожденную вражду. Хотя сами девушки, скорее всего, даже не думают конфликтовать.
И Джастин тоже молчит, не желая ввязываться во всю эту историю и «подогревать» ее.
«Хейли и Джастин чувствуют себя хорошо. Они не хотят постоянно иметь дело с этой повторяющейся, продолжающейся драмой бывших отношений», — говорит инсайдер издания ET.
«Они просто занимаются делами изо дня в день и не хотят, чтобы это оказывало на них негативное влияние. Джастин знает, что если заговорить об этом публично, это только усугубит ситуацию и привлечет к ней больше внимания, поэтому они поддерживают друг друга между собой».
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Но фанаты от звездной троицы просто так не отстанут. Им же нужна драма, нужен накал страстей! Не коронавирус же по десятому кругу обсуждать.