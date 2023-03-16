«Бесполезно! Неужели сложно понять?»: страдающую от ревности Муцениеце успокоила Миро

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже третий год в разводе. Однако блогер Лена Миро убеждена, что актриса все еще не может забыть бывшего мужа и мечтает вернуть его в семью.

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И это притом, что «мажор» уже женился второй раз на Зепюр Брутян и ждет от нее ребенка.

Лена Миро в своем ЖЖ обратилась к Агате Муцениеце, желая раскрыть ей глаза на то, как на самом деле обстоят дела. Блогер подчеркнула, что совершенно очевидно одно — Павел Прилучный сильно влюблен в Зепюр Брутян и мечтать о нем просто бесполезно.

«Что делать тем, кто хочет вернуть Прилучного к себе назад? Ответ простой — ничего не делать. Все бесполезно. У Павла есть жена, будет вот-вот ребенок. И он счастлив, что очевидно всем. Неужели это так сложно понять?» — удивилась Миро.