Михалкова широко раздвинула бедра в воде, чтоб прелести стали сочнее: бестия в купальнике (видео)

Юлия Михалкова разворошила улей своих поклонников, выставив в социальные сети видео в бикини.

В кадре юмористка прыгает в бассейн в одном купальнике и зазывно плывет на глубине, раздвигая широко ноги.

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Такое зрелище не на шутку взбудоражило ее фолловеров, которые не смогли сдержать эмоций и написали множество комплиментов в комментариях по поводу ее фигуры.

Люди в шоке, что Михалкова в свои 39 лет по-прежнему остается хрупкой и грациозной, словно ей 18.