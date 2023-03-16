Шахназаров: «Пугачевой сказали: «Ребята, вас здесь больше не будет»

Известный журналист Михаил Шахназаров заявил, что уехавшей из России Алле Пугачевой поставили условие, поэтому они и выставили на продажу свое недвижимое имущество. Напомним, Примадонна с мужем сейчас продают замок в Подмосковье и свою знаменитую дачу в Истре.

«Показательно что — то все начало продаваться, и это делают не просто так. Эти люди владеют информацией, общаются с «теми», с кем надо. И им там явно сказали: «Ребята, вас здесь больше не будет. А недвижимость — продавать», - заявил он.

По слухам, Пугачева просит за замок один миллиард рублей. Риелторы считают стоимость завышенной, так как в последние полгода цены на жилье в России упали.

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