Почему на самом деле Гарик Мартиросян ушел из Comedy Club

Звезда ТНТ Гарик Мартиросян долгое время был ведущим популярного шоу Comedy Club, затем стал его закадровым голосом, а позже и вовсе покинул проект. При этом телеведущий уверяет, что принял решение самостоятельно, потому что устал.

«И тут все очень просто, нет никаких секретных, подковерных историй. Просто в какой-то момент я понял, что… вырос», — заявил он на одном из шоу.

Теперь Мартиросян занимается продюсированием других проектов канала. Также он изредка появляется на родине, в Армении. Там у него тоже бизнес.

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