«Решила отказаться от воды»: Анна Заворотнюк призналась, что стала экономить

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — рассказала о важных изменениях, которые произошли в ее жизни.

Заворотнюк приняла осознаное решение экономить. Анна призналась, что отказалась от воды в квартире.

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