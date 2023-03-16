«Решила отказаться от воды»: Анна Заворотнюк призналась, что стала экономить

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети 

27-летняя модель заявила, что у нее началась по-настоящему взрослая жизнь.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — рассказала о важных изменениях, которые произошли в ее жизни.

Заворотнюк приняла осознаное решение экономить. Анна призналась, что отказалась от воды в квартире. 

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«У меня началась какая-то просто настоящая взрослая жизнь. Я решила аккуратно подходить к своим расходам и деньгам», — призналась Анна Заворотнюк. 

«Я решила отказаться от воды», — заключила Заворотнюк в личном микроблоге.

Дело в том, что модель живет с мужем в Дубае. А московская квартира остается пустой. Вначале Анна платила за водоснабжение в столичной квартире. Но вскоре знаменитость пересмотрела свое решение.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк раскритиковала платье Рианны на премии «Оскар».

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