«Назвала меня «доченькой»»: Регина Тодоренко рассказала о трогательных отношениях со свекровью

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как стала называть свекровь матерью.
По словам Регины, Татьяна Топалова – светлый и нежный человек. Она сразу по-доброму отнеслась к будущей невестке. Поэтому Регине ничего не осталось, как ответить на теплоту свекрови взаимностью.
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«Когда я ее в первый раз встретила, она назвала меня «доченькой», я не смогла подобрать другое слово и назвала ее «мамой»», – вспомнила Регина Тодоренко в своем микроблоге.
Напомним, ранее Регина Тодоренко показала младшего сына – копию его братика Майкла.