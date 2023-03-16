«Назвала меня «доченькой»»: Регина Тодоренко рассказала о трогательных отношениях со свекровью

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как стала называть свекровь матерью.

По словам Регины, Татьяна Топалова – светлый и нежный человек. Она сразу по-доброму отнеслась к будущей невестке. Поэтому Регине ничего не осталось, как ответить на теплоту свекрови взаимностью.

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