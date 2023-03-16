«Просто бомба»: Вики Одинцова похвасталась выдающейся грудью на Мальдивах

Среди последних публикаций личного микроблога участницы шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцовой появилась свежая фотография в откровенном наряде.
Вики запечатлелась с раздвинутыми ножками на пляже Мальдивских островов. Одинцова позировала в коротких рубашке и шортиках молочного оттенка. Под рубашку Одинцова надела черный купальник. Именно он подчеркнул пышную грудь знаменитости.
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«Горячая такая», «Просто бомба», «Какая красивая девушка», – прокомментировали новое фото Одинцовой ее фолловеры.
Вики Одинцова на Мальдивах. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анна Седокова продемонстрировала сочную фигуру и рельефный пресс.