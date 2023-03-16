Дава успел заценить: Агата Муцениеце феерично обнажилась на публике

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Павла Прилучного зажгла в эротическом водевиле.

Агата Муцениеце снимается в кино и играет в театре. Она также не раз становилась соведущей в шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным актриса стала более смелой. Она сменила гардероб и похудела. А недавно артистка заинтриговала поклонников, сообщив о новой роли. Теперь звезда блистает на сцене театра Crave.

15 марта состоялась премьера постановки с участием Агаты. Она танцевала и пела в эротических костюмах. Не менее эффектным было ее появление без одежды. Актриса продемонстрировала свои женские прелести. Ее пришел поддержать Филипп Киркоров. А на пикантные кадры отреагировал Дава, с которым Муцениеце успела поцеловаться в клипе в прошлом году. 

«Поздравляю!!! Ты умничка», – написал он.

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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились смелостью Агаты. Многие отметили, что молодая мама двоих детей умеет зажигать. «Красотка нереальная!», «Это неожиданно и круто», «Бесподобная, харизматичная, чувственная красотка», «Мужчины поражены наповал», «Такая сочная», — стали писать в Сети. Напомним, что раньше эту роль играла Екатерина Варнава.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

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