Дава успел заценить: Агата Муцениеце феерично обнажилась на публике

15 марта состоялась премьера постановки с участием Агаты. Она танцевала и пела в эротических костюмах. Не менее эффектным было ее появление без одежды. Актриса продемонстрировала свои женские прелести. Ее пришел поддержать Филипп Киркоров. А на пикантные кадры отреагировал Дава, с которым Муцениеце успела поцеловаться в клипе в прошлом году.

«Поздравляю!!! Ты умничка», – написал он.

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