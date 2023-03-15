Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию в постели: шаровидная грудь не уместилась в лифчике

Ким Кардашьян уже давно стала самой известной персоной в мире. Только в соцсетях за ней следят 348 миллионов человек. Она прославилась благодаря реали-шоу про свою семью и своей нестандартной фигуре. Более того, теперь она часто сотрудничает с Модными домами и выпускает одежду своего бренда.
Недавно Ким устроила себе отпуск. Она посещала Европу, чтобы увидеть показы в рамках Недели моды. А вот 14 марта модель сделала фотосессию в постели. Она опубликовала несколько горячих селфи. Кардашьян продемонстрировала шаровидную грудь в черном лифе. Прелести звезды не уместились в декольте.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Многих поклонников Ким смогла впечатлить. Она решила показать не свою пятую точку, чем дала повод для обсуждений фанатам. «Словно не 40 лет, а 21», «Мы продолжаем такое делать в 2023 году?», «Прям кукла», «Тут купальник лишний», «Грудь раздуло, а вот орех сдуло», «Прям не узнать», — стали писать подписчики.
Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды