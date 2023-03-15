Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию в постели: шаровидная грудь не уместилась в лифчике

Недавно Ким устроила себе отпуск. Она посещала Европу, чтобы увидеть показы в рамках Недели моды. А вот 14 марта модель сделала фотосессию в постели. Она опубликовала несколько горячих селфи. Кардашьян продемонстрировала шаровидную грудь в черном лифе. Прелести звезды не уместились в декольте.

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