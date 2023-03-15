Нетребко в платье на запах отметилась на променаде в Японии: рядом с повзрослевшим сыном словно Дюймовочка

Этой весной Анна много путешествует. Недавно она делилась кадрами из Бангкока, а теперь прилетела в Японию. Певица проводит время с сыном, гуляя по красочным местам. С собой оперная дива взяла множество нарядов. Она не боится экспериментировать со стилем. На этот раз Нетребко облачилась в короткое платье на запах с броским принтом. Сандалии на каблуке и косынка дополнили лук.

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