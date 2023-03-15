Нетребко в платье на запах отметилась на променаде в Японии: рядом с повзрослевшим сыном словно Дюймовочка

Анна Нетребко давно прославилась на весь мир. Российская оперная певица уже давно переехала жить в Вену. Она растит сына Тьяго, которого родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Однако уже почти 8 лет артистка счастлива в браке с Юсифом Эйвазовым, который мальчика воспринимает, как родного сына.
Этой весной Анна много путешествует. Недавно она делилась кадрами из Бангкока, а теперь прилетела в Японию. Певица проводит время с сыном, гуляя по красочным местам. С собой оперная дива взяла множество нарядов. Она не боится экспериментировать со стилем. На этот раз Нетребко облачилась в короткое платье на запах с броским принтом. Сандалии на каблуке и косынка дополнили лук.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Нетребко запечатлелась с Тьяго, который вырос за зиму. 14-летний парень стал выше мамы на голову. В храме он купил амулеты, которые приносят удачу. Певица вместе с ним загадала желания.
«Храм Мейжи расположен в лесу прямо в центре города», – написала звезда.
Поклонники были восхищены образом артистки. Многие также поразились тому, как вырос ее наследник.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды
«Какой у него бас», «Тьяго так быстро взрослеет», «У вас чудесный сын», «Вот это богатырь», «Анна, вы просто Дюймовочка в этом платье! Еще и Тьяго так вырос», «Классная такая», «Нетребко в любой стране вписывается в пейзажи», «Самая красивая семья», — стали писать в Сети.