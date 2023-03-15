Последний писк моды: раскрыты цвета помады, которые стали главным трендом 2023 года

«Сейчас вернулся в моду четкий контур, но это касается именно насыщенных коричневых оттенков. Если не сможете найти такой среди карандашей для губ — можно купить карандаш для бровей», — дала совет визажист.

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Она также призналась, что вполне можно отдать предпочтение помадам с блеском. При этом ставшие классикой оттенки остаются актуальными.