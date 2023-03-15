Последний писк моды: раскрыты цвета помады, которые стали главным трендом 2023 года

Помада

Фото: Global Look Press

Визажист и стилист Марина Бобко рассказала, какие оттенки помады должны быть в косметичке у модниц.

Каждая девушка хочет выглядеть привлекательно. Косметика стала частью ежедневного ритуала. И помада есть в косметичке каждой модницы. Визажист и стилист Марина Бобко рассказала, какие цвета помад будут в тренде в 2023 году.  Она не стала утаивать, что следует обратить внимание на темные оттенки. При этом нельзя забывать про карандаш для губ.

«Сейчас вернулся в моду четкий контур, но это касается именно насыщенных коричневых оттенков. Если не сможете найти такой среди карандашей для губ — можно купить карандаш для бровей», — дала совет визажист.

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Она также призналась, что вполне можно отдать предпочтение помадам с блеском. При этом ставшие классикой оттенки остаются актуальными.

«На середину губ можно нанести блеск или бежевую/нюдовую помаду. В моде остается красный, эффект зацелованных губ, а также просто глянцевые губы с блеском», — поведала Бобко, пишет портал «А теперь внимание!».

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