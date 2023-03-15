Севастьянова в прозрачном платье засветила свои прелести: показала трусики народу

Каролина Севастьянова больше 5 лет назад завершила карьеру в спорте. Она успела завоевать множество медалей. Художественная гимнастка также обладает олимпийским золотом. Но в последние годы она много путешествует. Лишь недавно чемпионка рассталась с бойфрендом, поэтому ее луки стали еще более смелыми.
Уже несколько месяцев Каролина путешествует по Европе, но на этот раз она прилетела в Дубай. Гимнастка наслаждается солнечной погодой. Она предстала в прозрачном платье с леопардовым принтом. Спортсменка засветила изящные формы и свое нижнее белье. Севастьянова продемонстрировала трусики.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети были сражены. Каролина получила сотни комплиментов. Она свела с ума мужчин. «Такая нимфа», «Фигура бесподобная», «Ох, как вы прекрасны», «Плоский животик, длинные ноги», «Нижнее белье в цвете ночи», «Ну прям кошечка», «Фигура эталонная», «Ой, что за богиня», — стали писать подписчики.