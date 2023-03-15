Севастьянова в прозрачном платье засветила свои прелести: показала трусики народу

Уже несколько месяцев Каролина путешествует по Европе, но на этот раз она прилетела в Дубай. Гимнастка наслаждается солнечной погодой. Она предстала в прозрачном платье с леопардовым принтом. Спортсменка засветила изящные формы и свое нижнее белье. Севастьянова продемонстрировала трусики.

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