В белом поло: Женя Феофилактова из «Дома-2» похвасталась подросшим сыном от Антона Гусева — такой модник

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым фактически одна растит сына Даниэля. Папа периодически появляется в жизни мальчика, но больше всего он занят собой.

Евгения Феофилактова гордится своим наследником и периодически размещает в Сети снимки Даниэля, демонстрируя, каким красавчиком и модником растет мальчик.

На этот раз Женя Феофилактова засняла Даниэля в стильном наряде — белое поло, черные брючки и светлые кроссовки.

Поклонники пришли в восторг от юного модника Даниэля Гусева.

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