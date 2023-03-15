В белом поло: Женя Феофилактова из «Дома-2» похвасталась подросшим сыном от Антона Гусева — такой модник

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым фактически одна растит сына Даниэля. Папа периодически появляется в жизни мальчика, но больше всего он занят собой.
Евгения Феофилактова гордится своим наследником и периодически размещает в Сети снимки Даниэля, демонстрируя, каким красавчиком и модником растет мальчик.
На этот раз Женя Феофилактова засняла Даниэля в стильном наряде — белое поло, черные брючки и светлые кроссовки.
Поклонники пришли в восторг от юного модника Даниэля Гусева.
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Сын Жени Феофилактовой Даниэль. Фото: соцсети
«Классно выглядишь, лапуль! Прямо такой модник!», «Ах, какой симпатульчик, да с такими умными и добрыми глазками», «Даниэль, ты красавчик. Сразу видно, что ты воспитанный молодой человек. Спасибо маме», «Повзрослел, постройнел, просто красавчик — молодой человек. Взгляд. Кроссовки!» — сделали комплименты Даниэлю в Сети.
Напомним, сын Жени Феофилактовой и Антона Гусева Даниэль родился 14 декабря 2012 года. Мальчику не так давно исполнилось 10 лет.