Без макияжа не узнать: 41-летняя Брежнева щегольнула в наряде студентки с широкими джинсами

На новом фото Вера решила похвастаться свои нарядом. Она в 41 год снова стала студенткой. Певица покрасовалась в широких джинсах, рубашке и джемпере. Блондинка дополнила лук кедами и черным пальто. Брежнева отказалась от макияжа. Она распустила волосы.

«Студентка», – написала артистка.

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Поклонники признались, что с трудом узнали звезду. В таком луке, вместе платьев и боди со стразами, Вера выглядела совсем иначе. «Ох, как вы поменялись», «Тут не узнала даже», «Косметика и молодежный наряд меняют человека», «Тут прям 18 лет», «Словно лоск пропал», — стали писать в Сети.