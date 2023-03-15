Огромная тушка, все ходит ходуном: Саша Черно напомнила, какой «жиробасиной» была до похудения – видео из аквапарка вызывает шок

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно на протяжении почти полутора лет активно борется с лишним весом. Она сумела распрощаться уже с несколькими десятками килограммов.

Подписчикам Саша Черно периодически напоминает, какой толстой дамой она была еще не так давно.

На этот раз Саша Черно разместила в телеграм-канале видео, на котором запечатлено, как она плескается в бассейне аквапарка. Весила Саша Черно тогда под 200 килограммов.

В кадре - жирная тушка, тело не в тонусе, ходит ходуном, отвечая на каждое движение Саши. Словом, зрелище не очень красивое и даже вызывает легкий шок и желание немедленно отказаться от еды.

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