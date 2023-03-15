«Хоть в трусиках?»: Яна Кошкина в микроплатье ошарашила поклонников своими формами

Недавно Кошкина пережила операцию. Подробности она утаила. Но 15 марта актриса объявила, что готовится к новым съемкам. При этом в соцсети она выложила архивный кадр с отдыха. Брюнетка в крохотном платье покрасовалась на Мальдивах. Яна оголила стройные ноги. Она едва прикрыла интимную зону.

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