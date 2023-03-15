«Хоть в трусиках?»: Яна Кошкина в микро-платье ошарашила поклонников своими формами

Яна Кошкина уже давно строит карьеру в кино. Она не раз становилась ведущей тв-шоу. Многие восхищаются ее внешностью. В 32 года брюнетка обладает стройной фигурой. Она занималась художественной гимнастикой в детстве, поэтому обладает хорошей растяжкой. Звезда то и дело подчеркивает свои достоинства. А вот о личной жизни она умалчивает.
Недавно Кошкина пережила операцию. Подробности она утаила. Но 15 марта актриса объявила, что готовится к новым съемкам. При этом в соцсети она выложила архивный кадр с отдыха. Брюнетка в крохотном платье покрасовалась на Мальдивах. Яна оголила стройные ноги. Она едва прикрыла интимную зону.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
«Мысленно я уже в отпуске… Даже не знаю как работать. Кстати, завтра будут долгожданные съемки вашего любимого шоу. Морально уже готовлюсь узнать несколько новых, крайне неприличных слов», – написала звезда.
Поклонники были ошеломлены. «Как ты прекрасна Яночка», «Ауф! Вот это краля», «Просто богиня», «Хоть в трусиках?», «Красотка такая», «Опасное платье», — стали писать подписчики.