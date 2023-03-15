«Миллиард для этого дома — слишком много»: стало известно, кто может купить замок Пугачевой и Галкина* в Грязи

Эксперты в сфере недвижимости считают, что цена в один миллиард рублей, которая озвучивалась в сообщениях о продаже замка Пугачевой и Галкина*, слишком завышена. Раза в два.

Специалисты считают, что недвижимость эта слишком на любителя. Не каждый захочет жить в доме среди горгулий и рыцарских доспехов. К тому же, деревня Грязь, где находится замок, это обычный, а не элитный поселок, со всеми вытекающими отсюда прелестями. Он не охраняется, нет развитой инфраструктуры в виде спа-салона, фитнес-клуба, ухоженной территории.

Купить замок Пугачевой может разве что большой поклонник ее творчества, ради бахвальства. Мол, живет в доме Примадонны.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».