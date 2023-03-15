«Миллиард для этого дома — слишком много»: стало известно, кто может купить замок Пугачевой и Галкина* в Грязи

Эксперты в сфере недвижимости считают, что цена в один миллиард рублей, которая озвучивалась в сообщениях о продаже замка Пугачевой и Галкина*, слишком завышена. Раза в два.
Специалисты считают, что недвижимость эта слишком на любителя. Не каждый захочет жить в доме среди горгулий и рыцарских доспехов. К тому же, деревня Грязь, где находится замок, это обычный, а не элитный поселок, со всеми вытекающими отсюда прелестями. Он не охраняется, нет развитой инфраструктуры в виде спа-салона, фитнес-клуба, ухоженной территории.
Купить замок Пугачевой может разве что большой поклонник ее творчества, ради бахвальства. Мол, живет в доме Примадонны.
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Замок в деревне Грязь. Фото: Евгения Гусева/ «КП»
«Конечно, существует понятие рыночной стоимости, но сейчас оно достаточно размыто. В любом случае миллиард рублей для этого дома — слишком много! За такие деньги продать его практически нереально. Скорее всего, ценник для покупателя будет в границах от 500 до 700 миллионов рублей. И то купит его только человек, которому престижно занять место Примадонны и кичиться тем, что он живет в ее доме», — высказалась риелтор Милана Левченко.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам Woman.ru