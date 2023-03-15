Мамина куколка: Ирина Пингвинова из «Дома-2» показала, какой стала ее дочка от Димы Чайкова

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пингвинова после разрыва с Димой Чайковым одна растит их общую дочку Милану. Девочке уже два с лишним года.
Сейчас у Ирины Пингвиновой новый роман, и она, судя по всему, уже познакомила избранника с Миланой. В микроблоге Ира рассказала, что ее пригласили на ужин в ресторан, а дочь ни в какую не захотела оставаться дома. Пришлось взять ее с собой.
В микроблоге Ирина Пингвинова поделилась видео с участием Миланы, которое сняла в ресторане. В кадре хорошенькая малышка сидит за столом, перед ней огромная тарелка с едой. Довольная Милана корчит рожицы.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Вкусно?» — поинтересовалась у Миланы Ирина Пингвинова.
Довольная мордашка дочери стала ей ответом. Подписчики умилились тому, какой очаровательной девочкой растет Милана, она — настоящая мамина куколка.
Напомним, дочь Ирины Пингвиновой и Димы Чайкова появилась на свет 29 ноября 2020 года.
Дочь Ирины Пингвиновой. Фото: скрин соцсети