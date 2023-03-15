Мамина куколка: Ирина Пингвинова из «Дома-2» показала, какой стала ее дочка от Димы Чайкова

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пингвинова после разрыва с Димой Чайковым одна растит их общую дочку Милану. Девочке уже два с лишним года.

Сейчас у Ирины Пингвиновой новый роман, и она, судя по всему, уже познакомила избранника с Миланой. В микроблоге Ира рассказала, что ее пригласили на ужин в ресторан, а дочь ни в какую не захотела оставаться дома. Пришлось взять ее с собой.

В микроблоге Ирина Пингвинова поделилась видео с участием Миланы, которое сняла в ресторане. В кадре хорошенькая малышка сидит за столом, перед ней огромная тарелка с едой. Довольная Милана корчит рожицы.

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