Мамина куколка: Ирина Пингвинова из «Дома-2» показала, какой стала ее дочка от Димы Чайкова

Ирина Пингвинова

Ирина Пингвинова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу одна растит двухлетнюю Милану.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пингвинова после разрыва с Димой Чайковым одна растит их общую дочку Милану. Девочке уже два с лишним года. 

Сейчас у Ирины Пингвиновой новый роман, и она, судя по всему, уже познакомила избранника с Миланой. В микроблоге Ира рассказала, что ее пригласили на ужин в ресторан, а дочь ни в какую не захотела оставаться дома. Пришлось взять ее с собой.

В микроблоге Ирина Пингвинова поделилась видео с участием Миланы, которое сняла в ресторане. В кадре хорошенькая малышка сидит за столом, перед ней огромная тарелка с едой. Довольная Милана корчит рожицы.

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«Вкусно?» — поинтересовалась у Миланы Ирина Пингвинова.

Довольная мордашка дочери стала ей ответом. Подписчики умилились тому, какой очаровательной девочкой растет Милана, она — настоящая мамина куколка.

Напомним, дочь Ирины Пингвиновой и Димы Чайкова появилась на свет 29 ноября 2020 года. 

Дочь Ирины Пингвиновой. Фото: скрин соцсети

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