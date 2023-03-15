«Можете меня поздравить»: Таня Мусульбес сообщила о расставании с Ромой Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес дала понять своей аудитории в телеграм-канале, что сейчас находится не рядом с Ромой Капаклы, с которым ей приписывают роман.
Таня Мусульбес рассказала, что покинула остров Бали. Она решила посмотреть на столицу Малайзии, город Куала-Лумпур.
«Мы с ребятами решили полететь в маленькое путешествие. Пока мы в Азии, нужно полетать по соседним странам. Я сделала себе китас и теперь свободно могу перемещаться, то есть мне не придется каждый раз делать новую визу. Теперь я резидент Бали. Можете меня поздравить», — поделилась Таня Мусульбес.
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Таня Мусульбес показала квартиру, которую она сняла с двумя подругами. Нигде в кадрах и намека нет на присутствие мужчин. Роман Капаклы, судя по видео, размещаемому в блоге, остался на Бали.