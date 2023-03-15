«Можете меня поздравить»: Таня Мусульбес сообщила о расставании с Ромой Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес дала понять своей аудитории в телеграм-канале, что сейчас находится не рядом с Ромой Капаклы, с которым ей приписывают роман.

Таня Мусульбес рассказала, что покинула остров Бали. Она решила посмотреть на столицу Малайзии, город Куала-Лумпур.