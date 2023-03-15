Подольская в купальнике с экстремальным вырезом пошалила в океане: бесстыдно показала «межножье»

Уже несколько дней Наталья веселится вместе с подругами. Она загорает и купается днем, а вечерами отправляется в рестораны. На этот раз певица решила покрасоваться в купальнике с экстремальным декольте. Она решила потанцевать в океане. Подольская бесстыдно задрала ногу, сверкнув «межножьем».

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