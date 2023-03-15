Подольская в купальнике с экстремальным вырезом пошалила в океане: бесстыдно показала «межножье»

Наталья Подольская выступает на сцене около 20 лет. Она продолжает выпускать треки и снимать клипы. Певица успешно совмещает карьеру и материнство. Своему мужу Владимиру Преснякову она подарила двоих детей. Пара растит семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Но на этот раз звезда решила уехать в Дубай без наследников и мужа.
Уже несколько дней Наталья веселится вместе с подругами. Она загорает и купается днем, а вечерами отправляется в рестораны. На этот раз певица решила покрасоваться в купальнике с экстремальным декольте. Она решила потанцевать в океане. Подольская бесстыдно задрала ногу, сверкнув «межножьем».
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Потом подруга засняла, как Наталья развалилась в гамаке, задрав ноги вверх. Пользователи Сети отметили, что певица умеет веселиться. Но нашлись и те, кто ее осудил за поведение не по возрасту. «Что происходит?», «Фигурка красивая», «Опасный купальник», «То тылом к камере, то ногами машет», — стали писать подписчики.