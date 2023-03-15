«Спуститься с небес на землю»: риелтор назвала реальную стоимость замка Галкина* и Пугачевой — далеко не миллиард рублей

Специалисты по рынку недвижимости считают, что стоимость замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь слишком завышена. Ранее звучало, что пара хочет продать особняк за один миллиард рублей.
«Нужно просто спуститься с небес на землю и оценить дом адекватными цифрами», — отметила риэлтор Милана Левченко.
Несмотря на масштабы строения, его цена слишком завышена. Деревня Грязь, где находится замок звездного семейства, обычный поселок. В нем нет охраны, ухоженной территории, спа, спортзала и прочих прелестей инфраструктуры. Содержать замок довольно дорогое удовольствие, а с архитектурной точки зрения строение очень сильно на любителя. Все это, конечно, сказывается на его цене.
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Замок в деревне Грязь. Фото: Евгения Гусева/«КП»
«Конечно, существует понятие рыночной стоимости, но сейчас оно достаточно размыто. В любом случае миллиард рублей для этого дома — слишком много! За такие деньги продать его практически нереально. Скорее всего, ценник для покупателя будет в границах от 500 до 700 миллионов рублей. И то купит его только человек, которому престижно занять место Примадонны и кичиться тем, что он живет в ее доме», — считает риэлтор Милана Левченко.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам Woman.ru