«Спуститься с небес на землю»: риелтор назвала реальную стоимость замка Галкина* и Пугачевой — далеко не миллиард рублей

Специалисты по рынку недвижимости считают, что стоимость замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь слишком завышена. Ранее звучало, что пара хочет продать особняк за один миллиард рублей.

«Нужно просто спуститься с небес на землю и оценить дом адекватными цифрами», — отметила риэлтор Милана Левченко.

Несмотря на масштабы строения, его цена слишком завышена. Деревня Грязь, где находится замок звездного семейства, обычный поселок. В нем нет охраны, ухоженной территории, спа, спортзала и прочих прелестей инфраструктуры. Содержать замок довольно дорогое удовольствие, а с архитектурной точки зрения строение очень сильно на любителя. Все это, конечно, сказывается на его цене.

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