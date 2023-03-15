«Лучшей рекламы концертов Киркорова не придумать»: Добровинский — о победе поп-короля в суде после танцев на кресте

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал для Teleprogramma.pro итоги судебной тяжбы православных активистов с Филиппом Киркоровым. Представители организации «Мирный воин» требовали через суд взыскать с поп-исполнителя Филиппа Киркорова один миллион рублей за танцы на кресте за оскорбление их чувств.

Но суд счел требования неправомерными, активисты не получат с Филиппа Киркорова ни копейки.