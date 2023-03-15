«Лучшей рекламы концертов Киркорова не придумать»: Добровинский — о победе поп-короля в суде после танцев на кресте

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал для Teleprogramma.pro итоги судебной тяжбы православных активистов с Филиппом Киркоровым. Представители организации «Мирный воин» требовали через суд взыскать с поп-исполнителя Филиппа Киркорова один миллион рублей за танцы на кресте за оскорбление их чувств.
Но суд счел требования неправомерными, активисты не получат с Филиппа Киркорова ни копейки.
«Отбит очередной иск. На этот раз истец требовал возмещение морального вреда в размере одного миллиона рублей, при этом он даже не присутствовал на концерте Филиппа Киркорова, который, по его мнению, нанес истцу вред. Лучшей рекламы концертов Филиппа Киркорова не придумать, конечно», — отметил адвокат Александр Добровинский.
Адвокат Александр Добровинский. Фото: Global Look Press
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Напомним, с номером, который спровоцировал скандал, Филипп Киркоров выступил на сцене Кремлевского Дворца в мае 2022 года. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на распятие и, по мнению православных активистов, устроил богохульство.
Активисты потребовали взыскать с Киркорова сумму с шестью нулями, но позднее сошлись на том, чтобы поп-король просто принес извинения и заплатил символический рубль. Судья претензии отклонил, отметив, что активисты могли бы номер и не смотреть.