«Лучшей рекламы концертов Киркорова не придумать»: Добровинский — о победе поп-короля в суде после танцев на кресте

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Православным активистам не удалось получить с Филиппа Киркорова ни копейки, а требовали они целый миллион рублей.

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал для Teleprogramma.pro итоги судебной тяжбы православных активистов с Филиппом Киркоровым. Представители организации «Мирный воин» требовали через суд взыскать с поп-исполнителя Филиппа Киркорова один миллион рублей за танцы на кресте за оскорбление их чувств. 

Но суд счел требования неправомерными, активисты не получат с Филиппа Киркорова ни копейки.

«Отбит очередной иск. На этот раз истец требовал возмещение морального вреда в размере одного миллиона рублей, при этом он даже не присутствовал на концерте Филиппа Киркорова, который, по его мнению, нанес истцу вред. Лучшей рекламы концертов Филиппа Киркорова не придумать, конечно», — отметил адвокат Александр Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Global Look Press

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Напомним, с номером, который спровоцировал скандал, Филипп Киркоров выступил на сцене Кремлевского Дворца в мае 2022 года. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на распятие и, по мнению православных активистов, устроил богохульство.

Активисты потребовали взыскать с Киркорова сумму с шестью нулями, но позднее сошлись на том, чтобы поп-король просто принес извинения и заплатил символический рубль. Судья претензии отклонил, отметив, что активисты могли бы номер и не смотреть.

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