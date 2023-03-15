«Варнава и рядом не стояла»: Муцениеце в эротичном корсете обнажила «сонные персики» на публике

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она регулярно пополняет копилку с работами. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». За минувшие 10 лет артистка успела дважды стать мамой, развестись с Павлом Прилучным и преобразиться. А недавно она получила роль в эротическом водевиле.
Два месяца Агата готовилась к новому амплуа. Она согласилась выступать в театре Crave. Актриса 15 марта будет блистать на сцене в полуобнаженном виде. В соцсетях она поделилась пикантными фото. Экс-жена Прилучного покрасовалась в боди, а также в откровенном платье с мерцающим корсетом. Она оголила пышную грудь с родинкой в интимном месте.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как раскрепостилась Агата. Многие посчитали, что после развода она открыла в себе еще больше женственности. «Вот это формы», «Ой, мать, как хороша», «Это лучший шах и мат», «Наряды бесподобные», «Варнава и рядом не стояла», «Паша обомлеет», «Такого раньше вы бы себе не позволили», «Королева», — стали писать подписчики.