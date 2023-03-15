Горбань в бикини плюхнулась в воду, обнажив свой изящный «поплавок»: два полушария подставила солнцу

Мария Горбань уже давно стала известной актрисой. Она снялась во многих сериалах. Многие ее знают по роли в сериале «Кухня», где она сыграла жену Дмитрия Нагиева. Потом экранную пару видели и в рекламных роликах. Однако в обычной жизни блондинка счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. У супругов растет сын Нилан, а от первого брака у звезды есть дочка Стефания.
На этот раз Горбань приехала на Бали. Она проводит время с мужем на роскошной вилле. 15 марта актриса поделилась кадрами, на которых покрасовалась в купальнике. Она прошлась по лестнице и нырнула в бассейн. Блондинка оголила свой изящный тыл. Мария покрасовалась в воде, намочив свои прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда в 36 лет. Она впечатлила их своими формами. «Вы как будто не рожали двух деток», «Фигура бомбическая», «Какая дикая кошечка», «Когда есть чем любоваться», «Просто бесподобная», «Какие булочки», «Тут прям горячие виды», — стали писать подписчики.