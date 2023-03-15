Горбань в бикини плюхнулась в воду, обнажив свой изящный «поплавок»: два полушария подставила солнцу

На этот раз Горбань приехала на Бали. Она проводит время с мужем на роскошной вилле. 15 марта актриса поделилась кадрами, на которых покрасовалась в купальнике. Она прошлась по лестнице и нырнула в бассейн. Блондинка оголила свой изящный тыл. Мария покрасовалась в воде, намочив свои прелести.

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