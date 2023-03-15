Ножки стиснула на виду у всех: Каролина Севастьянова бесстыдно засветила частичную обнаженку — глаза не сломайте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя красавица-спортсменка Каролина Севастьянова знает, чем порадовать своих поклонников. И это — отнюдь не достижения в художественной гимнастике. Сегодня Каролину Севастьянову занимает несколько иное поприще.

Брюнетка обожает демонстрировать свои прелести. Каролина Севастьянова большую часть года проводит в жарких местах планеты, так что поводов обнажаться у нее предостаточно. В эти дни, например, Каролина Севастьянова отдыхает в Дубае.

В микроблоге Каролина Севастьянова поделилась снимком, который сделала на пляже.

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