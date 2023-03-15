Костенко в мини-бикини козырнула идеальной фигурой на мальдивском побережье, красуясь с Тарасовым и детьми

Примечательно, что недавно Тарасов выступил на продажу дом, который в свое время купил и обустраивал с Бузовой. А теперь футболист уехал с семьей в отпуск. Костенко поделилась кадрами, на которых предстала на мальдивском побережье. Она оголила точеную фигуру в мини-бикини. Рядом бегали дочки и кроха-сын. Спортсмен оделся в одном стиле с женой.

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