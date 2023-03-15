Костенко в мини-бикини козырнула идеальной фигурой на мальдивском побережье, красуясь с Тарасовым и детьми

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми. Фото: соцсети звезды

Футболист устроил семейный отпуск. Супруги прилетели на популярный курорт.

Анастасия Костенко уже давно строит отношения с Дмитрием Тарасовым. Она не скрывает, что на нее не раз обрушивалась критика, так как ее стали считать разлучницей. Футболист был с Ольгой Бузовой, когда повстречал новую любовь. Развод стал громким скандалом. Однако теперь он демонстрирует идиллию с новой избранницей, которая подарила ему троих детей. 

Примечательно, что недавно Тарасов выступил на продажу дом, который в свое время купил и обустраивал с Бузовой. А теперь футболист уехал с семьей в отпуск. Костенко поделилась кадрами, на которых предстала на мальдивском побережье. Она оголила точеную фигуру в мини-бикини. Рядом бегали дочки и кроха-сын. Спортсмен оделся в одном стиле с женой. 

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«Помню свои первые впечатления от увиденного… Я шла на пересадку к гидросамолету и наслаждалась пейзажем.

Бесконечное и непередаваемое ощущение неги и умиротворения. Счастье перехватывало дух и я не могла поверить в реальность.

Забавно, но я до сих пор испытываю эти распирающие изнутри эмоции и по-прежнему не верю, что это происходит со мной. Здесь и сейчас», – написала Анастасия.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена футболиста. Многие отметили, что многодетная мама поражает своей идеальной фигурой.

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