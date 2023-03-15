Связан с Таней Мусульбес: Роман Капаклы объявил о начале нового этапа в жизни

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы в телеграм-канале сделал важное признание. Счастливый и довольный Рома Капаклы вышел на связь со своей аудиторией с острова Бали и намекнул на грядущие перемены.

«Дам маленький спойлер. Начинается очень интересный этап жизни. Начинается серьезный этап жизни», — сказал Роман Капаклы.

Больше пока никаких деталей он раскрывать не стал. Но не исключено, что новый этап может быть связан с Таней Мусульбес. Ради Тани, которая живет на Бали, Роман Капаклы и прилетел на этот экзотический остров, оставив одну в Дубае свою жену Марину Африкантову. Марина уже подала на развод с Капаклы.

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