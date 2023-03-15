Озвучена сумма, которую предложили Ахеджаковой за новую работу

Актриса и певица Алена Кравец рассказала, что она нашла для уволенной из «Современника» Лии Ахеджаковой новую работу — педагогом в частной театральной студии на Рублевке. По словам Алены:

«Хочется продлить творческое долголетие Лии Меджидовны. Она всегда была моим кумиром в кино, хотя я не разделяю ее слишком либеральных взглядов».

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Судя по всему, если Ахеджакова примет предложение работать в студии, ее ждет вполне обеспеченная жизнь.

«Родители хотят пригласить Лию Ахеджакову преподавать там актерское мастерство ребятам. Деньги хорошие предлагают — до 20 тысяч за занятие. То есть оплата хорошая — и на хлеб хватит, и на масло, и икру можно есть ложками», — цитирует Алену Кравец издание «МК».

Надо сказать, разница в зарплате получится ощутимая: в «Современнике» Лия Ахеджакова получала около 50 тысяч рублей, а на Рублевке ей обещают 20 тысяч за работу в течение 2-3 часов. Алена добавила, что планирует поговорить об этом с Лией Меджидовной в ближайшее время.