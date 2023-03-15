Виктория Боня задрала подол платья, засветив сокровенное: прямо на улице Барселоны (фото)

Виктория Боня уже давно стала популярной персоной. Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако. После расставания с миллионером Алексом Смерфитом она так и не встретила новую любовь. В свои 43 года телеведущая зарабатывает, путешествует и зачастую устраивает ретриты. На этот раз она проводит время с Барселоне.
На этот раз Боня даже сама готовит для своих новых знакомых. Но, как обычно, светская львица старается наряжаться для любых ситуаций. На новых фото она предстала на прогулке. Телеведущая облокотилась на багажник машины, задрав подол черного платья. Виктория оголила загорелые ноги и засветила сокровенное. Она едва прикрыла свои прелести.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Боня многих сразила своей красотой. Она получила сотни комплиментов. «Какие ноги», «Боже, как красиво и женственно», «Хоть в трусиках», «Настоящая чаровница», «Ох, что за фигурка», «Покорительница мужских сердец», «Просто богиня», «Тут все идеально», — стали писать подписчики.