Виктория Боня задрала подол платья, засветив сокровенное: прямо на улице Барселоны (фото)

На этот раз Боня даже сама готовит для своих новых знакомых. Но, как обычно, светская львица старается наряжаться для любых ситуаций. На новых фото она предстала на прогулке. Телеведущая облокотилась на багажник машины, задрав подол черного платья. Виктория оголила загорелые ноги и засветила сокровенное. Она едва прикрыла свои прелести.

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