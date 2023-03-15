«Как жаль, что ты не видишь, как выросла твоя дочка»: Сергей Лазарев публично обратился к ныне покойному брату

Известный музыкант и телеведущий Сергей Лазарев в микроблоге напомнил поклонникам о своем родном брате Павле, которого не стало 29 марта 2015 года. В эту среду, 15 марта, старшему брату Сергея Лазарева исполнилось бы 45 лет.

Сергей Лазарев в соцсети разместил совместные снимки с Павлом и посвятил ему слова скорби и любви.