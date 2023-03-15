«Как жаль, что ты не видишь, как выросла твоя дочка»: Сергей Лазарев публично обратился к ныне покойному брату

Известный музыкант и телеведущий Сергей Лазарев в микроблоге напомнил поклонникам о своем родном брате Павле, которого не стало 29 марта 2015 года. В эту среду, 15 марта, старшему брату Сергея Лазарева исполнилось бы 45 лет.
Сергей Лазарев в соцсети разместил совместные снимки с Павлом и посвятил ему слова скорби и любви.
«Мой Брат Паша! Сегодня ему исполнилось бы 45 лет! Как бы хотелось, чтобы твоя жизнь и судьба сложились иначе… тебе бы жить и жить…. Как жаль, что ты не видишь, как выросла твоя дочка Алина и каких успехов достигает, как жаль, что не успел понянчиться с племянниками Никитой и Анюткой! Как жаль, что не успел пожить… не успел… и мне тебя очень порой не хватает. Удивительно, прошло уже много лет с твоего ухода, а я пишу пост, и все равно текут слезы. Помню тебя очень хорошо и четко! Я знаю, ты приглядываешь за всеми нами сверху! Светлая память, братик. Люблю», - написал Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев с ныне покойным братом Павлом. Фото: соцсети
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Напомним, трагедия в семье Сергея Лазарева случилась весной 2015 года. Старший брат музыканта Павел попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Машину Павла вынесло на встречку из-за лопнувшего колеса. От госпитализации мужчина отказался, но головные боли все-таки заставили его через несколько дней обратиться к врачам. Павел Лазарев был госпитализирован. Врачи диагностировали обширное внутреннее кровоизлияние, а также начавшееся заражение крови. Медики не смогли спасти брата Сергея Лазарева, 29 марта у Павла остановилось сердце. Ему было 37 лет.