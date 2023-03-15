Бондарчук назвала болезнь Заворотнюк жертвоприношением

Старшая сестра Сергей Бондарчука Наталья сожалеет о болезни Анастасии Заворотнюк. Они вместе с ней работали до болезни, но режиссер надеется, что еще поработает со звездой «Моей прекрасной няни».

«То, что она живет с такой болезнью — жертвоприношение. Она бы могла уйти, но не хочет. Она дает надежду тем людям, кто только-только заболел этой болезнью», - заявила она в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

По последней информации, Заворотнюк отправили домой после пятимесячного лечения в московской клинике. Сейчас она проходит реабилитацию. О ее состоянии точно ничего не известно, семья не делает никаких заявлений.

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