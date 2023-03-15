Пришедшие на «Оскар» вместе Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью сыграют влюбленных в мелодраме

Актеры Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью не зря вместе появились на «Оскаре». Кроме того, что они прекрасно смотрятся как пара, этим двоим скоро предстоит сыграть влюбленных в новом фильме.

27-летняя актриса и 39-летний актер заявлены на главные роли в картине We live in time режиссера Джона Краули («Мальчик А» 2007, «Бруклин» 2015). Съемки запланированы на конец 2023 года.

Детали сюжета картины держатся в тайне, но, как передает издание Deadline, она описывается как «забавная, глубоко трогательная и захватывающая история любви».