Пришедшие на «Оскар» вместе Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью сыграют влюбленных в мелодраме

Актеры Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью не зря вместе появились на «Оскаре». Кроме того, что они прекрасно смотрятся как пара, этим двоим скоро предстоит сыграть влюбленных в новом фильме.
27-летняя актриса и 39-летний актер заявлены на главные роли в картине We live in time режиссера Джона Краули («Мальчик А» 2007, «Бруклин» 2015). Съемки запланированы на конец 2023 года.
Детали сюжета картины держатся в тайне, но, как передает издание Deadline, она описывается как «забавная, глубоко трогательная и захватывающая история любви».
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Добавим, что необремененный отношениями Гарфилд обычно держит свою личную жизнь в тайне, но недавно его заподозрили в романе с другой молодой актрисой. Пью же недавно встречалась со звездой «Клиники» Заком Браффом, но сейчас, вроде бы, свободна.