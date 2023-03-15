Киану Ривзу сделали предложение на премьере фильма «Джон Уик – 4»

13 марта в американском городе Остин (штат Техас) прошла звездная премьера нового боевика «Джон Уик – 4». На встречу с фанатами приехали режиссер картины Чад Стахелски и исполнитель главной роли Киану Ривз. Поклонники искупали обоих в море оваций.
«Вы, ребята, потрясающие, — отреагировал на бурные аплодисменты 58-летний актер. - Спасибо за этот опыт. Вы, ребята, чертовски крутые».
Звезды ответил на вопросы кинозала. Так, один из зрителей спросил Ривза, стареет ли он.
«Да, чувак, я старею, — устало ответил тот. — Я действительно старею. Это происходит, мужик».
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Другой зритель попросил актера вернуться к роли героя комиксов Джона Константина.
«Я пытаюсь, чувак», — вздохнул Киану.
А в когда Ривз рассказывал, что после съемок «Джона Уика» у него остались наручные часы и обручальное кольцо его персонажа, кто-то из зала крикнул: «Я выйду за тебя замуж!»
«Ну да, будьте осторожны со своими желаниями», — цитирует ответ актера издание Variety.
Напомним, что показ «Джона Уика – 4» запланирован и в российских кинотеатрах — с 23 марта.