Киану Ривзу сделали предложение на премьере фильма «Джон Уик – 4»

Другой зритель попросил актера вернуться к роли героя комиксов Джона Константина.

«Я пытаюсь, чувак», — вздохнул Киану.

А в когда Ривз рассказывал, что после съемок «Джона Уика» у него остались наручные часы и обручальное кольцо его персонажа, кто-то из зала крикнул: «Я выйду за тебя замуж!»

«Ну да, будьте осторожны со своими желаниями», — цитирует ответ актера издание Variety.

Напомним, что показ «Джона Уика – 4» запланирован и в российских кинотеатрах — с 23 марта.