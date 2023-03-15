Агата Муцениеце в откровенном боди блеснула интимным на сцене: все прелести на виду

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она не скрывает, что раньше была моделью, а потом начала сниматься в кино. 8 лет артистка прожила с Павлом Прилучным и родила двоих детей. А после развода она стала еще больше сниматься, вести передачи и одеваться более женственно. А недавно звезда стала новой актрисой в театре Crave, где демонстрируют постановки 18+.
15 марта состоится премьера постановки с Агатой. Она поделилась кадрами с репетиций. Актриса щегольнула на сцене в откровенных нарядах. Она отметилась в боди со стразами и бусами. Бывшая жена Прилучного оголила прелести своей фигуры. Она едва прикрыла зону бикини, танцуя на сцене и исполняя песни.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
К этому дню Муцениеце готовилась два месяца. Она похудела и провела много времени в спортзале. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Моя девочка. Восхищаюсь тобой», «Какая ты многогранная», «Идеальная фигура», «В трусах тоже прекрасна», «Это же поразительно! Расцвела», — стали писать фанаты.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды