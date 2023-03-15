Агата Муцениеце в откровенном боди блеснула интимным на сцене: все прелести на виду

15 марта состоится премьера постановки с Агатой. Она поделилась кадрами с репетиций. Актриса щегольнула на сцене в откровенных нарядах. Она отметилась в боди со стразами и бусами. Бывшая жена Прилучного оголила прелести своей фигуры. Она едва прикрыла зону бикини, танцуя на сцене и исполняя песни.

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